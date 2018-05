Real, il primo acquisto sarà Odriozola

ROMA, 29 MAG - Il Real Madrid pensa al dopo-Carvajal e ha già messo gli occhi su Alvaro Odriozola, il 22enne terzino della Real Sociedad, tra l'altro convocato dal ct della Spagna Lopetegui per i Mondiali in Russia. Secondo il Mundo Deportivo, l'operazione sarebbe alle battute finali: c'è l'accordo col giocatore e adesso manca solo quello tra i due club, anche se il giocatore ha una clausola di 40 milioni che di fatto eliminerebbe il problema a monte, tuttavia il club blanco potrebbe inserire alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Zidane per il prossimo anno, diminuendo quindi l'esborso economico. Odriozola ha disputato quest'anno 35 delle 38 partite di campionato, il secondo giocatore più utilizzato della squadra di San Sebastian.