Russia,Pozdnyakov n.1 Comitato Olimpico

MOSCA, 29 MAG - Il Comitato olimpico russo ha un nuovo presidente: l'ex campione di scherma Stanislav Pozdnyakov è stato eletto battendo l'ex nuotatore e membro del Comitato olimpico internazionale Aleksandr Popov per 214 voti contro 56. Pozdnyakov, quattro volte oro olimpico e fino ad oggi vice presidente del Comitato olimpico russo, ha annunciato di voler rendere Mosca più influente nel mondo dello sport e di volere che la Russia si lasci alle spalle l'era delle sanzioni per doping. Le autorità russe sono accusate di aver tenuto in piedi per anni una gigantesca macchina del doping di Stato per massimizzare illecitamente i risultati dei propri atleti anche col sostegno dei servizi segreti.