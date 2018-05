Giro:Contador, Froome ha vinto di testa

MILANO, 29 MAG - ''Froome sul Colle delle Finestre ha fatto un'impresa storica, alla Contador''. Con un sorriso e una battuta Alberto Contador, a margine della presentazione del Polartec-Kometa Team, squadra di cui è presidente, elogia il trionfo al Giro d'Italia di Chris Froome. ''Ha vinto di testa - prosegue Contador -, ha battuto tutti quando forse le gambe non erano al massimo. E ora al Tour de France può fare quella doppietta che manca da Pantani''. Anche Ivan Basso, direttore sportivo del Polartec-Kometa Team, fa i complimenti a Froome: ''Ha vinto l'atleta che negli ultimi anni ha dimostrato di essere il più forte. Anche per come ha vinto il Giro ha dimostrato di essere il migliore''.