Francia: terrorismo, niente maxischermi

PARIGI, 29 MAG - Niente partite in luoghi pubblici sui maxischermi per i mondiali 2018 in Francia: il divieto è stato deciso dal ministero dell'Interno "a causa della minaccia terroristica". "Vi domando - si legge in un telegramma inviato oggi ai prefetti e ai capi della polizia e delle gendarmerie nazionali e firmato dal ministro dell'Interno, Gerard Collomb - di richiamare l'attenzione degli amministratori locali sul fatto che le zone 'maxischermi' non potranno in nessun caso essere organizzati in pubblico all'aperto".