Snai: 130 volontari per Special Olympics

ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento".