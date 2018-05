Catania, ci siamo: domani c'è da battere il Feralpi Salò

SALO' - Ci siamo, il Catania dopo 24 giorni entra nella griglia dei play off per la Serie B. E lo farà domani in Lombardia sul campo del Feralpi Salò, la rivelazione del momento che ha eliminato, dopo il sesto posto in campionato, Pordenone, Albinoleffe e Alessandria. La squadra del tecnico Mimmo Toscano , che gioca con il 3-5-2, ha uno dei punti forti nel centravanti Guerra, autore di 20 gol, uno dei quali negli spareggi, e che dovrà essere limitato dalla retroguardia rossazzurra.

Il Catania da ieri è in ritiro e non avrà a disposizione solo il centrocampista Fornito. Alla vigilia del match, il tecnico Lucarelli è rimasto in silenzio, ma sembra orientato a schierarsi con lo stesso modulo degli avversari, recuperando rispetto all'ultima partita della stagione regolare, contro il Rende, Bogdan in difesa, Lodi a centrocampo e Curiale in attacco. Ha parlato, invece, in serata il tecnico dei padroni di casa, Mimmo Toscano che ha tessuto le lodi dei rossazzurri: «Hanno tre titolari per ogni ruolo, un organico di prim'ordine, ma noi siamo concentrati e in forma al punto giusto per disputare una bella partita».



LE PROBABILI FORMAZIONI

FERALPISALO’ (3-5-2): 22 Livieri; 26 Tantardini, 6 Ranellucci, 5 P. Marchi; 24 Parodi, 8 Magnino, 23 Staiti, 16 Raffaello, 21 Martin; 11 Ferretti, 17 Guerra. In panchina: 32 Arrighi, 4 Capodaglio, 9 M.Marchi, 14 Bagadur, 15 Turano, 10 Gamarra, 19 Marchetti, 27 Dettori, 30 Voltan, 37 Loi, 39 Rocca, 38 Ponce. All. Toscano.

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 15 Blondett, 26 Bogdan; 9 Barisic, 6 Rizzo, 10 Lodi, 27 Biagianti, 8 Porcino; 7 Russotto, 11 Curiale. In panchina: 22 Martinez, 5 Tedeschi, 13 Semenzato, 15 Marchese, 21 Esposito, 17 Bucolo, 19 Manneh, 32 Mazzarani, 23 Di Grazia, 24 Caccavallo, 29 Ripa, 14 Brodic, 34 Rossetti. All. Lucarelli.



