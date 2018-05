Mondiali. amichevole Argentina-Haiti 4-0

ROMA, 30 MAG - Se Messi gira, anche l'Argentina gira. La riprova nell'amichevole che l'Albiceleste ha disputato nella notte italiana contro Haiti alla 'Bombonera' di Buenos Aires davanti a 55mila spettatori, con la 'Pulce' che ha dato spettacolo firmando una tripletta nel rotondo 4-0 con cui gli uomini di Jorge Sampaoli hanno battuto Haiti in una delle amichevoli di avvicinamento al Mondiale. Ad arrotondare il punteggio, oltre al tris di Messi (17' su rigore, 58' e 66'), ci ha pensato il 'Kun' Aguero, subentrato nella ripresa a Higuain. In porto, dopo l'infortunio di Romero ha giocato Caballero. Solo panchina per Dybala, mentre Fazio è stato schierato dal 1'. Prima dell'esordio in Russia, l'Argentina giocherà solo un'altra partita amichevole, il 9 giugno contro Israele. L'Albiceleste è inserita nel Gruppo D, insieme a Islanda, Croazia e Nigeria.