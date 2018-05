Bayern, Lewandowski pronto all'addio

MONACO DI BAVIERA, 30 MAG - Robert Lewandowski è pronto a lasciare il Bayern Monaco. A ventilarlo è l'agente dell'attaccante polacco, Pini Zahavi, che ha parlato alla Bild: "Robert ha bisogno di un cambiamento, di una nuova sfida. Il club lo sa, non è una questione di soldi", ha chiarito il procuratore del giocatore arrivato in Baviera nel 2014 (ha messo a segno 106 gol in 126 partite di Bundesliga) sotto contratto con il club tedesco fino al 2021. "I motivi di fondo non sono i soldi o un club specifico, perchè tutti i migliori club del mondo vorrebbero avere il miglior attaccante del mondo nelle loro file", ha aggiunto il manager israeliano rispondendo indirettamente al presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, che aveva invece recentemente escluso il trasferimento dell'attaccante: "Sappiamo cosa vale Lewandowski, nessuno se ne deve preoccupare, giocherà ancora qui a Monaco di Baviera l'anno prossimo". Secondo la Bild, sul polacco non ci sarebbe più il Real Madrid - ma Psg, Chelsea e Manchester United.