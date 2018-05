Marco Cecchinato approda al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne palermitano, numero 72 del mondo, batte l’argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-1), 6-1 in poco meno di due ore di gioco.