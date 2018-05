Mondiali: Putin,no a allenamenti Russia

MOSCA, 30 MAG - Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell'inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Penso sia meglio che il presidente non assista agli allenamenti della nazionale prima dei mondiali. Nessuno dovrebbe distrarre gli atleti dalla preparazione" ha dichiarato Peskov commentando l'invito rivolto a Putin dal ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov a vedere gli allenamenti. "Come sapete anche il presidente, come tutti i russi, fa il tifo per la nostra squadra" ha aggiunto Peskov.