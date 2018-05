Atletica:Tortu vuole record italiano 100

ROMA, 30 MAG - "Il record italiano nei 100 metri? Sinceramente l'obiettivo a ogni gara è quello di fare il personale. Mi accontenterei anche di un solo centesimo". Così il velocista azzurro, Filippo Tortu, rispondendo a chi gli chiede se pensa di riuscire ad abbassare già domani al Golden Gala di Roma, il suo tempo a 10.01, eguagliando così il primato italiano nei 100 metri stabilito da Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979. "Domani cercherò di replicare la gara di Savona (dove ha stabilito il suo personale a 10.03, ndr) - e provare ad andare più veloce. Oggi ho incontrato il Papa, un'emozione fortissima perché è la persona più importante del mondo". In prospettiva futura, Tortu conclude: "Ci siamo concentrati sui 100 ma comunque allenandoci sulla doppia distanza - le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della quarta tappa di Diamond League in programma domani allo stadio Olimpico - vorrei tenere i 100 metri fino almeno agli Europei, ma credo che in futuro la mia gara principale saranno i 200 metri".