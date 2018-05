Cons.Europa-Uefa,rafforzata cooperazione

STRASBURGO, 30 MAG - "Combattere la violenza contro le donne e far avanzare l'eguaglianza di genere" nello sport e attraverso di esso. E' uno degli obiettivi che Consiglio d'Europa e Uefa si prefiggono di raggiungere assieme attraverso una collaborazione rafforzata. Le due organizzazioni hanno firmato a Strasburgo un memorandum con cui si impegnano a perseguire strategie e programmi comuni per proteggere e promuovere i diritti umani nel mondo dello sport e attraverso gli eventi sportivi, assicurare l'integrità e il buon governo dello sport, e garantire la sicurezza durante le partite. "Sono molto felice e grato di quest'accordo. Le due organizzazioni hanno molti obiettivi comuni e assieme possiamo fare molte cose importanti" ha affermato il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, durante la firma del memorandum. "Lo sport è di enorme beneficio per la società e dobbiamo massimizzarne il potenziale positivo" ha detto il segretario generale del consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland.