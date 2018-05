Cgaliari saluta Lopez, ora nuovo tecnico

CAGLIARI, 30 MAG - Il Cagliari saluta Diego Lopez: il rapporto tra il tecnico uruguaiano e la squadra rossoblù terminerà il 30 giugno. Anche perché ormai la società sarda sembra a un passo dall'ex tecnico del Chievo, Rolando Maran, favorito sull'ex Genoa e Crotone Ivan Juric . In realtà anche Lopez era tra i papabili per la prossima stagione: la società dopo la fine del campionato si era presa una settimana per decidere. Ma poi il Cagliari ha preso altre strade. Un rapporto che finisce con un affettuoso saluto dal profilo Facebook del Cagliari. Con il club che ringrazia il mister: "Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il Cagliari rivolge un grande abbraccio al mister, con l'augurio che la continuazione della sua carriera possa riservargli le migliori soddisfazioni".