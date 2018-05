SALO' - Un rigore molto, molto discutibile porta in vantaggio il FeralpiSalò nel match d'andata con il Catania nei play off per la promozione in serie B. Dal dischetto, a siglare l'1 a 0 per i padroni di casa, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, il bomber Guerra.

Il Catania ha però davanti ancora un tempo per recuperare: e infatti nella ripresa arriva il pareggio di Ripa.