Roma: Monchi su Kluivert Jr

ROMA, 30 MAG - La Roma cerca di rinforzarsi in attacco e sembra aver deciso di puntare forte su un giovane figlio d'arte. Nel giorno in cui nella Capitale è sbarcato il difensore spagnolo Marcano, secondo acquisto del mercato estivo giallorosso, il ds Monchi è volato a Montecarlo per incontrare nel Principato Mino Raiola e iniziare così a discutere in maniera più approfondita di Justin Kluivert, talento classe '99 dell'Ajax. Il vertice si sarebbe concluso con una intesa di massima tra le parti, tanto che Monchi avrebbe trovato l'accordo economico con il giocatore. Resta ora da convincere il club di Amsterdam, che per il proprio gioiello chiede non meno di 18-20 milioni, nonostante sia a scadenza nel 2019. Ecco perché in settimana prossima dovrebbe andare in scena un nuovo incontro, stavolta tra i due club per provare a gettare le basi di una trattativa.