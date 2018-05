Play off serie C, Catania imbattuto a Salò: domenica il match decisivo al Massimino

FeralpiSalò-Catania 1-1



Feralpi Salò (3-5-2) Livieri 7; Tandardini 6,5, Ranellucci 6, P. Marchi 6; Parodi 6,5, Magnino 6,5, Staiti 6 (dal 39' s.t.Voltan), Raffaello 6,5 (dal 31' s.t. Rocca s.v.), Martin 6; Ferretti 6, Guerra 5,5 (dal 18' s.t. M. Marchi). A disp. Arrighi, Capodaglio, Gamarra, Bagadur, Turano, Marchetti, Dettori, Loi, Ponce. All. Toscano 6,5.



Catania (3-5-2) Pisseri 6; Aya 6, Blondett 6, Bogdan 6; Barisic 5,5, Lodi 6,5 (dal 35' s.t. Bucolo s.v.), Biagianti 6, Rizzo 5,5 (dal 20' s.t. Mazzarani 6,5), Porcino 6; Russotto 6 (dal 24' s.t. Caccavallo 6), Curiale 6 (dal 20' s.t. Ripa 6,5). A disp. Martinez, Tedeschi, Semenzato, Brodic, Marchese, Manneh, Esposito, Di Grazia. All. Lucarelli 6,5.



Arbitro Dionisi dell'Aquila 5 (Abruzzese e De Palma di Foggia, quarto uomo Camplone di Pescara).



Reti: Guerra al 45' p.t. Ripa al 30' s.t.



Note: spettatori 2800, con 359 presenze di tifosi di fede rossazzurra. Angoli 2-8. Ammoniti Parodi, Magnino, Curiale, P. Marchi, Aya.

SALO' - Pareggio in rimonta, ma quante occasioni sprecate. Il Catania impatta a Salò dopo aver beccato un rigore molto dubbio da Guerra. L'1-1 di Ripa è una consolazione dopo gli sprechi e i miracoli di Livieri, portiere del Salò.

L'impatto è stato furente. Lodi sfiora il gol in due occasioni, al secondo tentativo il portiere alza sopra la traversa, Russotto di controbalzo sopra la traversa. Aya di testa non trova lo specchio. Ancora Lodi dalla distanza. Fanno cinque occasioni che il Catania crea ma spreca. E, allora, la Feralpi avanza metro dopo metro e conquista il possesso palla fino a stazionare sulla trequarti avversaria.

Il gol dei lombardi arriva grazie a un rigore molto contestato dai rossazzurri e messo a segno da Guerra. Il contatto Bogdan-Magnino viene giudicato irregolare e a quel punto l'arbitro fischia il riposo.

Nella ripresa il Catania torna propositivo e sfiora (o si divora) i gol a ripetizione. Con Porcino a porta vuota, con Russotto, ma è bravo il portiere a respingere sul suo colpo di testa (cross di Barisic). Il gol arriva da un subentrato, lanciato in mischia da Lucarelli: è quel Ciccio Ripa che con un pallonetto supera il portiere firmando il suo sesto gol fuori casa sulle sette marcature. Incide Mazzarani che mette in apnea la fase di non possesso avversaria.

Il Catania avrebbe potuto vincere, ma nel finale Ripa spreca il 2-1, ma ora tutto è rinviato alla sfida di domenica al Massimino.