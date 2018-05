Roma, al via il Grand Prix di Taekwondo

ROMA, 31 MAG - Incontro al Comune di Roma tra il presidente della Federazione mondiale di taekwondo (Wt), Chungwon Choue, il numero uno della Federazione italiana (Fita), Angelo Cito, e l'assessore con delega allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. Al centro dell'incontro, la tre giorni di Grand Prix Wt che si svolgerà al Foro Italico da domani a domenica 3 giugno. In mattinata la visita a San Pietro e l'esibizione degli atleti coreani da Papa Francesco e la presentazione dell'evento andata in scena nel pomeriggio al salone d'Onore del Coni. In attesa dell'esibizione del Demo Team, una sorta di Globetrotter del taekwondo, in programma oggi pomeriggio in Piazza di Spagna, da parte del Comune è stato mostrato massimo interesse e collaborazione per un evento che nei prossimi giorni farà di Roma la capitale del taekwondo mondiale. Ieri, Chungwon Choue si era detto "convinto che il Grand Prix di Roma sarà un punto di svolta per il taekwondo in questo Paese".