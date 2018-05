Lorenzo a Domenicali "io un campione"

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG - ''Non mi considero un grande pilota, ma un campione''. Jorge Lorenzo, pronto a disputare domenica prossima al Mugello il Gran premio d'Italia di MotoGP, risponde così all'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali che nei giorni scorsi aveva comunicato che, pur considerandolo appunto un grande pilota, stava per consumarsi il divorzio fra il pilota spagnolo e la rossa di Borgo Panigale in vista della stagione 2019. La squadra, sempre secondo Domenicali, si starebbe orientando verso uno dei piloti del team Pramac, Danilo Petrucci o Jack Miller. Lorenzo ha comunque precisato che qualsiasi sarà il colore della moto della prossima stagione, sarà sicuramente competitiva.