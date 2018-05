SOIANO DEL LAGO(BRESCIA), 31 MAG - Gara momentaneamente sospesa per maltempo al Gardagolf di Soiano del Lago dov'è iniziata oggi la 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf, torneo dell'European Tour. In Lombardia grande inizio per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round in 66 (-5) a soli tre colpi dalla vetta occupata attualmente dai britannici Robert Rock e Laurie Canter (-8 sul totale). Bell'inizio per Tyrrell Hatton (campione in carica) e Ian Poulter (entrambi a -3 dopo 10 buche giocate).