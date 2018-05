Atletica: è tempo di Cinecittà world run

ROMA, 31 MAG - Domenica, alle 10, nel Parco divertimenti Cinecittà world a Castel Romano (Roma), prenderà il via la seconda edizione della Cinecittà world run-Trofeo Nsl Italia. Un appuntamento riservato a tutti gli appassionati del running, dello sport all'aria aperta, ma anche del cinema e del divertimento, organizzato dal Roma road runners club, con il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale e del Csi comitato provinciale di Roma. Tra le novità rispetto alla prima edizione, la più importante riguarda la lunghezza del percorso: sia la gara competitiva che la non competitiva si disputeranno sulla distanza di 7 km, con passaggio nell'arena di Ben Hur. Per coloro che invece avranno voglia di passeggiare in allegria, ecco la mini maratonina di 1 km aperta a tutti. Tanti i premi, compreso un montepremi in denaro riservato alle società, oltre a trofei di categoria per la gara competitiva. A tutti i partecipanti alla gara sui 7 km sarà regalato un gadget. Il costo dell'iscrizione è di 15 euro.