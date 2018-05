Petrucci pronto per Ducati ufficiale

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG - Chi sarà il pilota che il prossimo anno sostituirà Jorge Lorenzo alla Ducati? I dubbi non sono ancora stati sciolti, ma dopo le parole dell'ad Stefano Domenicali, uno dei pretendenti a salire su quella moto è Danilo Petrucci, attuale pilota Ducati del team Pramac. Al Mugello il ternano lo scorso anno salì sul gradino più basso del podio: ''Posso dire che ci sono varie case interessate a me, ma sto lottando per una moto ufficiale, mi piacerebbe fosse italiana, se sarà di colore rosso (la Ducati) o nero (l'Aprilia) è ancora da decidere. Ci sono ancora un po' di aspetti da definire''. Chi non deve pensare a firmare alcun contratto è Andrea Dovizioso, confermato in Ducati fino al 2020 e vincitore 2017: ''La situazione rispetto a quella dell'anno scorso è un po' diversa, siamo più competitivi, ma nei test di qualche settimana fa ma nei di qualche settimana fa sono in molti a essere andati forte e per questo mi aspetto di avere avversari più ancora vicini''.