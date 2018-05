Doping: respinto ricorso 4X100 Giamaica

(ANSA-AP) - LOSANNA (SVIZZERA), 31 MAG - Il Tas ha respinto il ricorso della Giamaica che voleva riavere l'oro vinto dalla staffetta 4X100 all'Olimpiade di Pechino 2008. La decisione è definitiva, e quindi 'macchia' il record di Usain Bolt che non è più a base di triplette: ora i 'trofei' del Lampo sono 8 ori in tre differenti edizioni dei Giochi. Alla base del provvedimento contro i giamaicani c'è la positività per uno stimolante di Nesta Carter, uno dei quattro staffettisti del team che vinse l'oro, controllato dopo la gara. Il Tas ha ritenuto "di non poter accettare alcuno degli argomenti usati da Carter per discolparsi". Dopo la decisione del Tas, l'oro della staffetta 4X100 di Pechino 2008 viene quindi riassegnato a Trinidad&Tobago (Bledman, Burns, Callender e Thompson), l'argento al Giappone e il bronzo al Brasile.