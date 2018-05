Mancini:Balotelli domani decido se gioca

ROMA, 31 MAG - "Lo striscione contro Balotelli? Purtroppo capita, anche se non dovrebbe mai succedere. Per domani Mario è in dubbio, domattina valuteremo se scenderà in campo". Così Roberto Mancini, alla vigilia dell'amichevole Francia-Italia, a Nizza. "Insigne? Probabile che giochi, sceglieremo domani - aggiunge il ct degli azzurri -. Il modulo può variare, dipende dalle soluzioni che avremo. Abbiamo tanti giovani che devono fare esperienza velocemente e questa partita servirà a dare esperienza ai giocatori che ne hanno meno. Anche se c'è il rischio di non fare le cose benissimo. Criscito è piuttosto stanco, De Sciglio un po' meno. Pellegrini ha buone chance di scendere in campo. In porta, invece, giocherà sicuramente Sirigu".