Play off, per il ritorno con il Salò tutto esaurito al Massimino?

Effetto play off. A Catania in previsione della sfida di ritorno tra i rossazzurri e il Feralpi Salò i botteghini dello stadio e i punti vendita sono stati presi d'assalto dei sostenitori etnei. Il dato di stasera è notevole: 6700 tagliandi già staccati. Non sono validi, per gli spareggi, gli abbonamenti. Si va verso le 15 mila presenze e forse oltre.

Sabato i botteghini di piazza Spedini resteranno una tantum aperti dalle 9 alle 19 per raccogliere le ultime adesioni. La squadra, rientrata in mattinata dall'aeroporto di Verona, è gia concentrata sulla sfida bis con i lombardi. Lucarelli deciderà nelle prossime ore se variare il 3-5-2 o se confermare tutto, magari con una o due novità che sono anche legate allo stato di forma fisica dei suoi calciatori.



