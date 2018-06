Tokyo 20, 1 milione biglietti a ragazzi

TOKYO, 01 GIU - Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 punta a destinare almeno un milione di biglietti per le varie competizioni sportive ai ragazzi in età scolastica. Il totale - che rappresenta circa il 10% dei tagliandi stimati per la vendita, pari a circa 10,1 milioni di biglietti durante i giochi estivi -, è superiore a quello delle passate competizioni olimpiche. A Londra 2012 vennero destinati agli studenti circa 110mila biglietti, mentre alla Olimpiadi di Rio de Janeiro, nel 2016, gli ingressi raggiunsero le 300mila unità. I biglietti per gli studenti delle scuole elementari e medie in Giappone, oltre ai bambini disabili, saranno venduti tramite le municipalità e gli stessi istituti scolastici. Le autorità comunali devono ancora decidere se far pagare gli studenti o distribuirli i biglietti gratuitamente.