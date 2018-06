Golf: Open Italia, Hatton rischia taglio

SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 1 GIU - L'Open d'Italia rischia di perdere il campione uscente Tyrrell Hatton. Al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia) ancora un giro sull'altalena per l'inglese, autore di 6 birdie macchiati da 2 doppi bogey alle buche 6 e 12 e rientrato negli spogliatoi decisamente contrariato. Ancora una bella prova per Matteo Manassero, che ha fatto registrare un parziale di 68 (-3) portando lo score totale a 134 (-8). "Sono contento - ha dichiarato il veneto - perché oggi non era facile giocare. Il campo è più difficile anche per via del vento che potrebbe complicare le cose. Non ho iniziato bene ma poi ho raddrizzato le cose. Rispetto a ieri non è stato un giro poi così diverso, sono felice per l'ultimo putt imbucato da 8 metri". L'azzurro rimane in alta classifica e precede di un colpo gli inglesi Tommy Fleetwood e Ian Poulter (-7), tra i favoriti al titolo. Prova show per lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e il nordirlandese Graeme McDowell(entrambi a -10 sul totale), oltre che per il cinese Haotong Li (-9).