ROMA, 1 GIU - Alexander Zverev e Kei Nishikori si sono qualificati per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tedesco, testa di serie n.2 e recente finalista degli internazionali BNL d'Italia, si è imposto in rimonta sul bosniaco Damir Dzumhur per 6-2 3-6 4-6 7-6 (7-3) 7-5. Ben più agevole la qualificazione del giapponese che ha sconfitto per 6-3 6-1 6-3 il francese Gilles Simon.