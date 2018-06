Mondiali: domani test Austria-Germania

BOLZANO, 1 GIU - Intermezzo austriaco domani per la nazionale tedesca in ritiro premondiale ad Appiano, in Alto Adige. Domani alle ore 18, a Klagenfurt la Germania incontrerà l'Austria per un'amichevole. Dopo una lunga pausa causa infortunio con ogni probabilità tornerà a giocare Manuel Neuer. "Se tutto andrà bene sarà in campo dall'inizio", ha annunciato il ct Joachim Loew. Resteranno invece ad Appiano Toni Kroos, Jerome Boateng, Mats Hummels e Thomas Mueller. Domenica pomeriggio è invece prevista una visita lampo della cancelliera Angela Merkel ad Appiano. L'albergo, che ospita la nazionale tedesca, sarà off limits per la stampa, si è appreso. (ANSA).