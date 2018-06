ROMA, 1 GIU - Anche Novak Djokovic stacca il biglietto per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il serbo, testa di serie n.20 dello Slam parigino, ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut - n.13 del seeding - per 4-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-2. L' ex n.1 del mondo incontrerà ora lo spagnolo Fernando Verdasco, autore dell'eliminazione del bulgaro Grigor Dimitrov.