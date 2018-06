Tennis: Parigi, Cecchinato agli ottavi

ROMA, 1 GIU - Marco Cecchinato va agli ottavi al torneo di tennis del Roland Garros. L'azzurro ha battuto in quattro set lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.11 del ranking mondiale, col punteggio di 2-6, 7-6 (7-5), 6-3, 6-1. E' la prima volta che Cecchinato, n.72 Atp, sbarca negli ottavi di finale di un torneo del grande slam. Non ce l'ha fatta invece Matteo Berrettini, battuto in quattro set - 6-3, 6-7(5), 6-3, 6-2 - dall'austriaco Dominic Thiem. Il 22enne romano, n.96 del ranking mondiale, sbarcato per la prima volta al terzo turno di uno slam, si è dovuto arrendere all'avversario, testa di serie n.7 del torneo.