Moto: Italia, Rossi "Giornata positiva"

SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - "La giornata è stata abbastanza positiva per me, perché sono riuscito a essere veloce sia al mattino che nel pomeriggio e il mio passo è stato buono". Sono ottimistiche le parole di Valentino Rossi, al termine del venerdì di prove libere del Gp d'Italia, sulla pista del Mugello, che lo ha visto ottenere al mattino l'8/o e al pomeriggio il 7/o tempo a pochi decimi di distanza da un'ipotetica prima fila. "Siamo in molti a essere sugli stessi tempi, ma è già buono che io sia con loro - ha proseguito - Dovremo essere bravi a scegliere le gomme, perché abbiamo varie opzioni. Lavoreremo stanotte per fare le scelte giuste e poi domani nella 3/a sessione di prove libere dovremo rimanere nei primi 10 per poi riuscire in qualifica a ottenere un risultato che ci faccia partire nelle prime due file".