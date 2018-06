Golf: Open Italia, Molinari è secondo

SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 1 GIU - All'Open d'Italia altra prova strepitosa per Francesco Molinari che a metà gara è 2/o a un solo colpo di distanza dal tedesco Martin Kaymer (-11 sul totale). Al Gardagolf di Soiano del Lago, nuovo giro show per l'azzurro chiuso con un parziale di 66 (-5) su un totale di 132 (-10) colpi. "Sono davvero soddisfatto - ha dichiarato il torinese al termine della gara - e spero di proseguire così anche domani. E' stata un'altra ottima giornata con il vento che all'inizio ha complicato un po' le cose. Adesso devo rimanere concentrato perché la classifica è davvero corta. Che bello giocare di fronte a questo pubblico, numeroso e caloroso". Al fianco dell'azzurro, che in Lombardia sogna la tripletta (dopo successi 2006 e 2016), sul 2/o gradino del podio virtuale anche il nordirlandese Graeme McDowell, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il belga Thomas Pieters e l'inglese Danny Willett (campione Masters 2016).