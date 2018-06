Colombia-Egitto finisce 0-0 a Bergamo

BERGAMO, 1 GIU - Pareggio senza reti fra la Colombia di Perkerman e l'Egitto di Cuper, privo della stella Salah, nell'amichevole pre-mondiale disputata nello stadio Atleti Azzurri d'Italia, a Bergamo. Nel primo tempo palo su punizione di James (36'), pallonetto alto di Cuadrado e parata di Ospina (42') su colpo di testa ravvicinato di Shoby. Nel secondo tempo, i 'Cafeteros' spingono senza concretizzare e Radamel Falcao viene sostituito dal milanista Bacca (in prestito al Villarreal), vicino al gol in mischia al 39', con il ds Massimiliano Mirabelli presente in tribuna d'onore insieme all'omologo juventino Fabio Paratici. Al 3' di recupero la scivolata di Hegazi nega la vittoria a Inzquierdo.