Gp Italia: a Pasini terze libere Moto2

SCARPERIA (FIRENZE), 2 GIU - Mattia Pasini (Kalex) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere della classe Moto2 nel Gran premio d'Italia al Mugello. Il crono di 1'52''068 ha permesso al pilota romagnolo di mettersi alle spalle l'altra Kalex di Joan Mir, distanziato di soli 58 millesimi, e la Ktm dell'inglese Sam Lowes che ha fatto segnare lo stesso tempo di Mir, ma successivamente rispetto allo spagnolo. I piloti italiani Andrea Locatelli, Luca Marini e Lorenzo Baldassarri occupano dalla sesta all'ottava posizione. Per trovare il leader del campionato Luca Bagnaia, oggi in grossa difficoltà, dobbiamo scorrere la classifica dei tempi fino alla 20/a piazza. Il via delle qualifiche è fissato per le 15.05.