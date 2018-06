Gp Italia: Martin conquista pole Moto3

SCARPERIA (FIRENZE), 2 GIU - Jorge Martin (Honda) ha conquistato la pole position nella classe Moto3 del Gp d'Italia sulla pista del Mugello, col miglior crono di 1'56''634, a soli 19 millesimi dal record della pista. Lo spagnolo, alla sua quarta pole consecutiva e che aveva fatto segnare i migliori tempi in tutte le sessioni di libere, sarà affiancato in griglia dai due compagni di marca, i giapponesi Tatsuki Suzuki (1'56''824) e Ayumu Sasaki (1'56''844). Il leader del campionato Marco Bezzecchi (Ktm), si è dovuto accontentare della seconda fila col 5/o tempo e domani sarà affiancato in griglia dal connazionale Fabio Di Giannantonio (Honda), oggi sesto. Apre la terza fila Niccolò Antonelli (Honda), mentre Enea Bastianini (Honda) e Andrea Migno (Ktm) occuperanno al via rispettivamente la 14/a e 15/a piazza.