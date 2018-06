Mancini, entusiasmo aiuti Italia giovane

ROMA, 2 GIU - "E' importante ritrovare entusiasmo per la nazionale, Cercheremo di fare meglio, ma è una squadra piena di giovani e può creare questo entusiasmo. Certo poi dipende dai risultati". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, all'indomani della partita persa a Nizza contro la Francia, la sua seconda sulla panchina azzurra. Mancini, ai microfoni delle tv a Torino, ha detto che il sostegno che gli appassionati stanno portando alla nazionale è legato anche al fatto che "negli ultimi mesi abbiano sofferto un po'. Certo a questa nazionale di giovani serve entusiasmo per crescere". Lunedì l'Italia affronterà l'Olanda a Torino in amichevole, ultimo impegno prima della sosta estiva.