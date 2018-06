Moto: Frecce tricolori colorano Mugello

SCARPERIA (FIRENZE), 3 GIU - Le Frecce tricolori hanno colorato il cielo dell'autodromo del Mugello, mentre i cordoli della pista toscana riprendono la colorazione del bianco rosso e verde come la scia lasciata in aria della pattuglia acrobatica più famosa del mondo. I nove aerei MB-339PAN hanno sorvolato la griglia di partenza della MotoGP con i piloti già schierati a pochi minuti dal via appena terminato l'inno di Mameli, cantato in coro da tutto il pubblico presente. Le Frecce hanno percorso 3 passaggi, salutate dalle migliaia di appassionati pronti ad assistere alla gara e a tifare per Valentino Rossi, tornato in pole position al Mugello dopo 2 anni di assenza su questa pista.