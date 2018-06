Open Italia: caos in vetta, c'è Molinari

SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 3 GIU - Al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia) Francesco Molinari a metà gara del quarto ed ultimo giro della 75/a edizione dell'Open d'Italia, torneo dell'European Tour, è in piena corsa per il titolo. Due birdie e nessun errore fin qui per l'azzurro. Ma che bagarre in testa. Il danese Thorbjorn Olesen è davanti, con "Chicco" Molinari che insegue. Tiene anche Lee Slattery, con Danny Willett e Martin Kaymer pericolosissimi. Finale incredibile per Lee Westwood e Graeme McDowell. Sfida all'ultimo birdie in Lombardia, dove la gara continua a regalare spettacolo. Giornata no per Matteo Manassero, lontano dalle primissime posizioni. Bene Lorenzo Gagli.