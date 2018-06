Moto: Rossi, podio al Mugello è speciale

ROMA, 3 GIU - "Finire qui fra i primi tre è veramente speciale: vale la pena correre tutto l'anno per salire sul podio del Mugello". Così Valentino Rossi dopo la fine della gara di MotoGp del gran premio d'Italia. "E' stata una delle gare più difficili dell'anno - ha detto ancora Rossi -, ed è stata cruciale la pole di ieri. C'è stato un momento della gara in cui ho sofferto tanto. Quando Iannone mi ha attaccato (per il terzo posto n.d.r.) ho pensato a tutti gli sforzi che avevo fatto in settimana e mi sono detto che non mi sarei fatto fregare. Ora sono molto contento, non pensavo che sarei stato secondo in classifica del campionato dopo il Mugello".