Moto: Lorenzo,un sogno vincere a Mugello

ROMA, 3 GIU - "Molti dicevano che avevo un metodo sbagliato nella mia guida, ma quando la Ducati mi ha dato un nuovo serbatoio ho sentito subito un buon feeling. Vincere qui con Ducati è come un sogno". Jorge Lorenzo commenta così la prova d'orgoglio al Mugello in sella alla sua Rossa e il trionfo al Gp d'Italia. Felice ma un po' deluso Andrea Dovizioso, secondo: "Brava la Ducati ad averci permesso di realizzare un doppietta, ma non sono felice al 100% perché abbiamo fatto la scelta sbagliata montando una gomma dura all'anteriore". Chi invece si gode il podio è Valentino Rossi che fin dal giovedì sperava in un bel piazzamento: "E' stato veramente difficile gareggiare con questa gomma dura, ma era l'unica possibile per noi, alla fine anche gli altri sono andati in crisi e sono davvero contento per questo podio". Alla luce di questi risultati, Marquez rimane in testa al campionato con 95 punti, seguito a - 23 da Rossi e a - 28 da Vinales. Dovizioso sale 4/o a quota 66.