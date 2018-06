Il Feralpi stasera al Massimino senza due titolari

Cinque tifosi al seguito, la squadra in ritiro da ieri a Catania (i "Leoni del Garda" si sono allenati nel pomeriggio: stamane il risveglio muscolare), e qualche novità in formazione in virtù delle assenze forzate di due titolari. Contro il Catania, al Massimino, il Feralpisalò stasera si schiererà con il 3-5-2, senza Vitofrancesco (infortunato) che aveva già saltato la partita di andata. ma anche senza Martin, che era uno dei sei diffidati e che a Sarò nel match d'andata, è stato ammonito: ora sconta un turno di squalifica. Il tecnico Toscano al suo posto dovrebbe spostare Parodi a sinistra, inserendo Rocca sulla fascia destra. In panchina cambia solo il secondo portiere: non più Arrighi ma Spezia.

L'allenatore del Feralpisalò alla vigilia del match ha dichiarato: «Ci credevamo anche dopo aver perso 3-2 in casa con l'Alessandria; ci crediamo anche adesso. Conosciamo la forza del Catania e sappiamo che potrà contare sull'incitamento di un grande pubblico. Noi siamo consapevoli della nostra forza. Vogliamo continuare a sorprendere».