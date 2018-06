Gp Italia: Aprilia weekend sfortunato

ROMA, 3 GIU - Gp d'Italia sfortunato per il team Aprilia MotoGp. La gara è durata ben poco per Scott Redding, coinvolto al termine del primo giro nell'incidente di Karel Abraham. Il pilota britannico non ha riportato conseguenze nella brutta caduta ma, ha chiuso lì la sua gara. Aleix Espargarò, scattato dalla 21/a posizione in griglia, ha via via rimontato fino alla 12/a posizione, dando l'impressione di poter scalare ulteriormente la classifica, ma a tre giri dalla fine un calo totale e repentino della prestazione della gomma posteriore lo ha costretto al ritiro. "Sapevo fin dall'inizio che sarebbe stata una gara dura, ma sono partito bene ed ho recuperato subito alcune posizioni - ha spiegato lo spagnolo -. Verso il decimo giro ho cominciato a sentire che la gomma posteriore non lavorava al meglio.