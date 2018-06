Amichevole Brasile-Croazia 2-0

ROMA, 3 GIU - Torna Neymar e subito il Brasile ne risente in senso positivo. La Selecao ha infatti battuto la Croazia per 2-0 nell'amichevole giocata oggi ad Anfield, lo stadio del Liverpool. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, a inizio ripresa il ct Tite ha mandato in campo O Ney (al posto di Fernandinho), al rientro dopo l'infortunio dello scorso 25 febbraio con il Psg, e il giocatore lo ha ripagato con il bel gol, su passaggio di Coutinho, con cui al 23' st ha sbloccato il risultato. Di Firmino, al 47' st, il raddoppio dei brasiliani, per la gioia del pubblico dei Reds che invece, dodici minuti prima, aveva sonoramente fischiato Coutinho al momento della sostituzione con Fred. Segno che a Liverpool nessuno ha dimenticato quanto l'ex idolo abbia insistito per andarsene al Barcellona. Domenica prossima a Vienna il Brasile giocherà un'altra amichevole, contro l'Austria che ieri ha battuto la Germania. Il 17 a Rostov l'esordio nel Mondiale, contro la Svizzera.