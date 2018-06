Taekwondo: Finito World Grand Prix Roma

ROMA, 3 GIU - Si chiude senza acuti da parte degli atleti azzurri il "World Taekwondo Grand Prix" di Roma. Nella terza e conclusiva giornata del meeting, che ha portato sui tatami dello Stadio Pietrangeli al Foro Italico i migliori interpreti della disciplina a livello internazionale, ancora grande spettacolo e tifo sugli spalti per gli italiani in gara che però non sono riusciti ad accedere alla zona medaglie. Nella categoria di peso -80kg Roberto Botta ha vinto il primo incontro per 14-9 contro il norvegese Ordemann, poi negli ottavi ha superato 19-14 l'egiziano Seif Eissa, 4/o nel ranking mondiale, ma nei quarti si è dovuto arrendere al croato Toni Kanaet per 18-4. Subito ko al primo incontro nella stessa divisione di peso invece Ivan Scala, battuto 22-14 dal marocchino Mahnoubi. Tra le donne, categoria -49kg, Sarah Al Halwani ha centrato gli ottavi battendo 9-3 la francese Mustapha per poi essere sconfitta 16-3 dalla serba Stankovic. Stessa sorte per Erica Nicoli, subito fuori per mano della coreana Sim (20-17).