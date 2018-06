Il Catania stende il Feralpi e vola alle semifinali per la B: mercoledì in campo a Siena

CATANIA 2 - FERALPI SALO' 0

CATANIA (3-5-2): Pisseri 6; Aya 6, Blondett 6,5, Bogdan 6; Barisic 6 (dal 31' s.t. Esposito 6), Lodi 7 (dal 31' s.t. Marchese 6), Biagianti 8 (dal 39' s.t. Bucolo s.v.), Rizzo 6, Porcino 6; Russotto 6,5 (dal 39' s.t. Di Grazia s.v.), Curiale 6 (dal 15' s.t. Ripa 6). A disp. Martinez, Tedeschi, Semenzato, Manneh, Mazzarani, Brodic, Caccavallo. All. Lucarelli 7.

FERALPI SALO' (3-5-2): Livieri 5,5; Bagadur 5, Ranellucci 6, P. Marchi 5,5; Tandardini 6 (dal 20' s.t. Rocca 6), Magnino 6 (dal 39' s.t. Dettori s.v.), Staiti 6 (dal 23' s.t. Capodaglio 6) Raffaello 6 (dal 20' s.t. M. Marchi 6), Parodi 6,5 (dal 39' s.t. Voltan s.v.); Guerra 5,5, Ferretti 6. A disp. Spezia, Turano, Legati, Marchetti, Ponce, Loi, Voltan. All. Toscano 6.

ARBITRO: Amabile di Vicenza 6 (Marinenza dell'Aquila, Mazzei di Brindisi).

RETI: al 13' s.t. Barisic, al 26' s.t. autogol di Bagadur.

NOTE: spettatori 14 mila; angoli 2-1. Espulso Toscano al 29' p.t. per proteste, ammoniti Raffaello, Porcino, Ranellucci. Recupero: 0' e 4'

CATANIA - Con sofferenza, ma col cuore, il Catania passa oltre e conquista la semifinale dei play off. Battuto non senza difficoltà il Feralpi Salò, i rossazzurri hanno stentato a trovare un gioco fluido, ma tutto sommato non hanno rischiato più di tanto.

Nel secondo tempo i gol di Barisic e l'autogol di Bagadur hanno chiuso i conti favorendo i cambi di Lucarelli che ha tenuto fino all'ultimo i titolari di gara 1. Il vantaggio del Catania arriva nel momento peggiore, con la squadra bassa, che cerca di salire a folate. E Lodi, grande caparbietà la sua, quando cattura un pallone sulla trequarti manda in corridoio Barisic, fino a quel momento abulico permettendogli di segnare il gol più importante della sua breve carriera.

Il bis lo procura Russotto al 27' tiro cross da destra, Bagadur di testa devia inavvertitamente nella sua porta e la partita si chiude.

Catania ora alle semifinali dei play off per la promozione in serie B, e l'avversario sarà il Siena, che ha superato i quarti a danno della Reggiana. Match d'andata, per i rossazzurri, mercoledì alle 20.30 a Siena.