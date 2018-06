Finali Nba, Golden State avanti 2-0

CLEVELAND, 4 GIU - Nove triple (record delle finals), 33 punti complessivi ed una manifestazione di superiorità - soprattutto nell'ultimo quarto - che la lasciato agli avversari poche chance. Stephen Curry è stato il mattatore di gara-2 delle finali Nba, con la quale Golden State si è portata sul 2-0 contro Cleveland, battuta 122-103. Giunti all'ultima frazione di partita con 10 punti da recuperare, LeBron James (29 punti) e compagni hanno dovuto arrendersi al cospetto di Curry, che ha tenuto il meglio del proprio repertorio per gli ultimi minuti, mettendo a referto anche sette rimbalzi ed otto assist. Curry è stato però magistralmente assistito dal resto della squadra, visti i 26 punti di Kevin Durant ed i 20 di Klay Thompson. Per Cleveland, in doppia cifra anche Kevin Love (22 punti e 10 rimbalzi), George Hill (15) e Tristan Thompson (11). Ma non è bastato. Gara-3 mercoledì a Cleveland.