Golf: F.Molinari guida la Race to Dubai

ROMA, 4 GIU - Dopo l'impresa del BMW PGA Championship in Inghilterra e il secondo posto nella 75/a edizione dell'Open d'Italia (vinta dal danese Thorbjorn Olesen), Francesco Molinari ha guadagnato la leadership della Race to Dubai, l'ordine di merito dell'European Tour, portandosi al comando e superando in classifica il vincitore del Masters Patrick Reed. Grazie a questi risultati ottenuti nei primi due eventi stagionali delle Rolex Series, il campione azzurro ha ottenuto la 18/a posizione nella classifica mondiale guidata dall'americano Justin Thomas. Risultati straordinari per il torinese, ormai stabilmente nell'élite del golf. E adesso viene il bello. "Chicco" Molinari sogna il primo major in carriera (il 14 giugno inizia lo US Open) e la Ryder Cup (28-30 settembre a Parigi). A coronamento di una carriera show.