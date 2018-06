Golf: DeChambeau vince il The Memorial

ROMA, 4 GIU - Dopo una maratona decisa solo al play-off Bryson DeChambeau vince il The Memorial Tournament di golf e conquista il secondo titolo in carriera sul PGA Tour volando al quarto posto della FedEx Cup. A Dublin (Ohio) lo statunintenese dopo aver concluso le 72 buche in 273 (-15 sul totale), ha superato agli spareggi prima il connazionale Kyle Stanley e poi il sudcoreano Byeong Hun, entrambi secondi. Quarto posto per Patrick Cantlay (-14), quinto per Peter Uihlein (-13). L'olimpionico Justin Rose ha terminato la gara in sesta posizione al fianco del cileno Joaquin Niemann (-12), precedendo in classifica Rory McIlroy, Rickie Fowler, Patrick Rodgers, Justin Thomas (n.1 mondiale) e Dustin Johnson (tutti ottavi a -11). Tiger Woods, l'uomo più atteso, ha terminato il quarto e ultimo giro in 23/a posizione (-9) senza ripetere le prodezze fatte registrare nei due giorni precedenti Solo ventinovesimo, infine, il vincitore del Masters Patrick Reed (-8).