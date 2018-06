Mondiali Mosca,proteste contro'fan fest'

MOSCA, 4 GIU - Un procedimento penale per vandalismo è stato aperto contro tre studenti dell'università statale di Mosca, colpevoli di aver protestato contro la "zona tifosi" (FIFA Fan Fest), che sarà installata vicino al campus universitario in occasione dei Mondiali. Lo riportano le agenzie russe. Gli studenti sono stati fermati dalla polizia per aver imbrattato un cartellone pubblicitario con la scritta "no alla zona tifosi". Dopo gli accertamenti del caso, gli studenti sono stati rilasciati Da mesi continuano le proteste studentesche contro "l'area tifosi" - dove gli appassionati potranno seguire le partite del mondiale su un maxischermo - in quanto ritenuta una fonte di disturbo per l'attività accademica e dannosa per il parco dell'università.