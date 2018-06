Basket: Pianigiani, EA7 ha entusiasmo

MILANO, 4 GIU - ''Le certezze'' di Trento contro ''l'entusiasmo'' di Milano. Il coach dell'EA7 Simone Pianigiani sintetizza con due concetti cardine la finale scudetto che inizierà domani sera: ''Sarà una finale difficile - spiega Pianigiani in un'intervista al sito dell'Olimpia - e gara-1 è già uno scoglio importante da affrontare come un grande evento in cui bisognerà partire con il piede giusto. Trento ha certezze e continuità di lavoro nel tempo, intesa e convinzione nei propri mezzi. Ma noi abbiamo il desiderio di vincere il titolo, l'entusiasmo di chi vuole farlo già nel primo anno, grande attenzione e volontà''. La Dolomiti Energia ha vinto le ultime quattro gara-1 disputate in trasferta e in questi playoff è stata già capace di sbancare Avellino e Venezia. ''Loro - la spiegazione di Pianigiani a questo dato - hanno tanta fisicità e aggressività. Noi dovremo muovere la palla, mantenere equilibrio ed evitare che Trento possa fare sfracelli in campo aperto''.